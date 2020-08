Lyle Foster fez telefonemas antes de assinar pelo Vitória: "As primeiras impressões coincidem"

Avançado sul-africano, que representava o Mónaco, assinou pelo Vitória de Guimarães por cinco épocas

Lyle Foster, avançado sul-africano assinou pelo Vitória de Guimarães um contrato válido por cinco épocas e diz-se preparado para o arranque. Nas primeiras declarações como reforço do Vitória, o ponta de lança de 19 anos que representava o Mónaco e mostrou-se identificado com a nova realidade e o primeiro impacto confirmou as expectativas.



"Como tinha ligado a companheiros que já jogaram aqui, esperava encontrar um clube grande, que os adeptos vivem com grande entusiasmo e que por isso joga sempre para ganhar. As primeiras impressões coincidem, gostei muito do clube e da cidade, acho que está tudo reunido para que eu possa ser feliz aqui", começou por afirmar ao site oficial do clube.



O sul-africano ficou satisfeito "com a grande receção por parte de toda a gente", pelo que o foco imediato está no trabalho: "Estou ansioso por começar, confesso, porque é no campo que vou demonstrar. Sinto-me preparado, porque estou há quase dois anos na Europa, perfeitamente adaptado a este futebol. Joguei na I Liga francesa, tive a oportunidade de somar muitos jogos no campeonato belga também, por isso considero que estou pronto e resta-me prová-lo, ajudando a equipa."

Lyle Foster não enjeita as responsabilidades do lugar que ocupa - "sou avançado, sei que tenho de marcar golos" - mas compreende que o seu contributo terá de ser alargado. "Considero-me um jogador muito móvel na frente de ataque, gosto de estar ligado com a equipa, acho que é isso que podem esperar de mim. Como digo, fiquei muito contente com as primeiras sensações, só me resta trabalhar e podem contar comigo para defender estas cores", rematou aquele que foi um dos nomeados para o Golden Boy 2020.