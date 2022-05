Lyle Foster gera primeiro balão de oxigénio na SAD do V. Guimarães

SAD acertou a venda do avançado sul-africano ao Westerlo (Bélgica) por um milhão de euros. Em nome da reestruturação financeira, perspetivam-se outros negócios. André Almeida, Rochinha e Herculano são os mais "cotados"

A reestruturação financeira do Vitória de Guimarães, determinada pela sociedade desportiva presidida por António Miguel Cardoso, está em marcha. Além do recurso à banca, o plano implica cortes (alguns já se fizeram com a dispensa de "quadros" considerados dispendiosos e a equipa sub-23 será descontinuada) e vendas e a primeira fechada foi o avançado Lyle Foster, emprestado esta época ao Westerlo.

Assegurado o regresso ao principal escalão, para o qual contribuiu Foster (somou cinco golos e quatro assistências em 25 jogos), o clube belga prescindiu de acionar a opção fixada em 1,5 milhões de euros para negociar a compra do passe por um valor inferior e, depois de ter visto o Vitória declinar uma oferta na ordem dos 800 mil euros, fechou negócio por um milhão, com os minhotos a terem direito a 15% da mais-valia numa futura venda do internacional sul-africano. O Vitória recupera, assim, a maior parte do dinheiro que pagou ao Mónaco (1,2 milhões de euros) pelo ponta-de-lança em 2020, depois deste ter rodado, sem grande brilho, no Cercle Brugge, emprestado pelos monegascos.

Cedido ao Rio Ave com uma cláusula de compra obrigatória, caso se verifique a subida de divisão dos vila-condenses, Aziz (outro avançado) também poderá proporcionar um encaixe interessante (cerca de um milhão de euros), mas o Vitória não ficará por aqui no que diz respeito a vendas. Para que as contas se afastem do vermelho e também para ganhar alguma folga no sentido de assegurar reforços para a nova época (o avançado Anderson, ex-Famalicão, já está garantido), a SAD aposta em vendas mais substantivas e aguarda apenas que as sondagens por alguns jogadores se transformem em propostas, sabendo-se que o médio André Almeida, o extremo Rochinha e o avançado Herculano se situam entre os mais cobiçados.

Desse tridente, Almeida é o diamante que mais brilha em virtude de se tornado nesta época uma certeza na linha média da equipa e uma opção regular na Seleção Nacional Sub-21. A seu favor jogará ainda o facto de o agente Jorge Mendes estar a trabalhar o seu futuro, juntamente com Jorge Pires.