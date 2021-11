Pepa, treinador do V. Guimarães, na antevisão do jogo de sábado, com o Moreirense.

Dérbi: "A equipa está bem, está confiante e sabe aquilo que tem de fazer. Sabemos o que temos de melhorar, mas temos de manter muito desta capacidade de agredir e de olhar para a baliza do Moreirense de uma forma constante, sem deixar o adversário pensar. Temos de jogar subidos e, sempre que possível, temos de dominar o jogo. Sabemos que isso é impossível durante o jogo todo, sabemos também a valor do Moreirense e vamos ter muita atenção aos equilíbrios, à perda da bola e às transições, mas queremos muito ter volume ofensivo e queremos ganhar bolas altas. Isso é muito importante no nosso jogo, estando ainda muito equilibrados nas transições. Isso é fundamental. Depois, com a capacidade de ter volume ofensivo, termos paciência e critério no último terço para fazer golos, porque isso é que nos leva aos pontos. Estando a jogar bem, estamos sempre mais próximos de ganhar. É algo que tem acontecido e que nós não abdicamos."

Luta pela Europa: "Se vamos fazer contas, vamos tropeçar e cair. Se vamos olhar muito para a frente e não para o imediato, vamos cair. Se olhamos para trás e não olharmos para o momento, vamos cair. Portanto, mais do que contas, temos de olhar para nós e para o jogo seguinte. Interessa é o que a equipa consegue fazer, porque isto é uma maratona. Temos é de amealhar pontos. É isso que queremos para amanhã, fazendo um grande jogo. Sentimos mesmo que vamos fazer um grande jogo."

Paragem do campeonato: "Parar com uma vitória é uma coisa, sem vitórias é outra. Só temos tempo de pensar no jogo de amanhã, tentando dar continuidade aos bons jogos que temos feito, sabendo da valia do Moreirense, muito forte nos corredores, com um meio-campo também com muita agressividade e bem povoado, normalmente com três médios, mas também estamos preparados para jogar noutro sistema. Têm sido muito fortes nas segundas bolas e com laterais com muita projeção ofensiva. A paragem do campeonato pode ser vista de ma forma negativa ou positiva e eu prefiro ir por esta última. É uma oportunidade para crescermos e para melhorarmos como equipa."

Rafa Soares: "O Rafa já começou a treinar e já integrou os treinos sem limitações. Passa a ser opção."

Convocados para as seleções jovens [Celton Biai, Tomás Handel, André Almeida, André Amaro e Hélder Sá]: "É um orgulho tremendo para nós. É sinónimo do trabalho que está a ser feito na formação. Só mostra que é de excelência a nossa formação. Temos de dar continuidade, porque é uma bandeira, é uma visibilidade tremenda, é um contexto competitivo muito bom e saímos todos valorizados, desde os jogadores, clube e a seleção, que recebe jogadores que estão com um rendimento muito bom e que podem ajudar, e têm ajudado, a seleção, Portanto, ganhamos todos com isso."

Regresso aos golos: "No último jogo [contra o Sporting] encontrámos a melhor defesa do campeonato, muito compacta e que não tem problemas em baixar, a ficar com uma linha de cinco, depois uma linha de quatro e mesmo o próprio ponta-de-lança, neste caso o Paulinho, que também ajuda o corredor central. Ou seja, não é fácil criar oportunidades de golo. Mesmo assim, tivemos ocasiões. Agora, há que dar continuidade e ter paciência, sabendo que são adversários diferentes. Cabe-nos a nós encontrar os caminhos e a forma de agredir o adversário. Isso passa por ter muita paciência. Sabermos o que temos de fazer, onde fazer, e nos momentos certos. Amanhã vamos estar preparados para qualquer situação que aconteça. Temos de ser fortíssimos na reação à perda de bola, mas também quando ganhamos temos de olhar para a baliza adversária."

Adeptos: "O João Henriques tem razão [disse que o V. Guimarães joga em casa com 12]. Posso enumerar algumas situações que todos nos lembramos: com o Belenenses, estávamos com menos dois, mas isso nem se notou, porque tivemos a ajuda incrível do estádio. É algo arrepiante e isso sente-se dentro do campo. Com o Marítimo, na altura do remate do Alfa, o guarda-redes defende para a barra e parecia que o estádio estava todo a arder, no bom sentido da palavra, e passados alguns minutos fizemos golo. Contra o Vizela foi parecido, e com o Benfica a mesma coisa. Os adeptos são incríveis. É um vento que nos corre nas costas sempre a favor, mas cabe à equipa galvanizar os adeptos. Queremos muito fazer isso. Prioridade: três pontos. Mas queremos dar espetáculo e que as pessoas tenham prazer e orgulho naquilo que estão a ver. E que se identifiquem com a equipa. Isso tem acontecido, mas falta-nos mais golos, algo que não aconteceu no último jogo, depois de termos feito dois ao Marítimo e três ao Benfica. Portanto, há que dar continuidade, jogando sempre para o golo e para a vitória. Estamos ansiosos que chegue o jogo, porque sentimos essa confiança para o jogo de amanhã."