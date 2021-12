Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Sacko tem mais jogos - 13, dez dos quais no onze inicial -, mas João Ferreira foi titular nos últimos dois, um sinal de que começa a ganhar confiança do treinador. José Carlos, que jogou no clube nos anos 90, analisa virtudes e fragilidades dos dois laterais

A receção do V. Guimarães, sábado, ao Tondela, poderá ser especial para Sacko. O internacional maliano poderá cumprir o jogo 100 na I Liga diante dos beirões, mas não é certo que seja titular pela 11.ª vez esta época no campeonato.