Luís Esteves ruma ao Marítimo com passe partilhado

Luís Esteves, médio do V. Guimarães

Médio deixa o Vitória para assinar um contrato de longa duração com o clube madeirense

Sem espaço na equipa principal do Vitória de Guimarães, Luís Esteves muda-se para o Marítimo em busca de melhor sorte e mais oportunidades no principal escalão. O médio vai assinar um contrato de longa duração, com o passe a ser partilhado pelo Vitória e pelo clube madeirense.

Depois ter cumprido a formação no Sporting, Feirense e Braga, o médio estreou-se como sénior ao serviço da Sanjoanense, mudando-se em 2018 para o Vitória, destinado então aos sub-23. Nesta temporada, foi utilizado apenas uma vez por Pepa.