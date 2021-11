Treinador do Vitória de Guimarães em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o FC Porto, a contar para a 12ª jornada da Liga Bwin (domingo, 20h30).

O andamento da Champions: "A boa campanha de equipas como o FC Porto tem muito a ver com a participação na Champions. Estão habituados a ritmos elevados e isso obriga-nos a ir aos nossos limites. Queremos muito jogar nos limite. Teremos de jogar sempre assim. Quando não jogamos nesse limite, somos uma equipa banal. E depende também da nossa inteligência, da forma como encararmos o jogo: temos de estar no nosso melhor. Sabemos onde podemos agredir o FC Porto e também sabemos como podemos ser agredidos."

Jogos anteriores com Benfica e Sporting: ""Não comparo Sporting e Benfica com FC Porto. Na minha opinião, o FC Porto está mais forte do que na época passada. Vão-nos abrigar a ser o melhor Vitória desta época. Vamos fazer tudo em termos de entrega, raça e muita inteligência, com e sem bola."

O talento de Luis Díaz: "Eles que se preocupem também em anular os nossos... O futebol é bonito por causa dessas coisas. Nós gostamos é de ter bons espetáculos e bons jogadores em campo."