Luís Castro também é possibilidade para o comando técnico do V. Guimarães

Paulo Turra tem sido o nome mais apontado, mas as negociações não estão fáceis.

Luís Castro, antigo treinador do Benfica B, é uma das hipóteses para assumir o comando técnico do V. Guimarães, sabe o JOGO. As negociações com Paulo Turra não estão fechadas, o acordo é difícil, e o treinador natural de Moreira de Cónegos poderia ser uma alternativa.

Luís Castro, de 43 anos, orientou equipas da formação encarnadas, e também os "bês", nas últimas quatro épocas e está agora sem clube. Venceu uma Youth League e uma Taça Intercontinental sub-20.

De referir que o técnico já passou pela formação vitoriana como treinador e coordenador.