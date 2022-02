Lista de Pinto Lisboa confirmada, apesar de "assinaturas que poderão suscitar dúvidas"

Comunicado da Mesa da Assembleia Geral do Vitória de Guimarães

A Mesa da Assembleia Geral do Vitória de Guimarães confirmou esta noite a legalidade da lista "Um Vitória de Todos" - liderada pelo atual presidente vitoriano Miguel Pinto Lisboa - para que possa apresentar-se nas eleições de 5 de março. Uma decisão anunciada em comunicado, apesar de terem sido "detetadas [...] assinaturas que poderão suscitar dúvidas quanto à sua autenticidade". No entando, o mesmo órgão refere que "não pode [...] aferir da existência da prática de falsificação".

O mesmo comunicado refere que "expurgadas essas assinaturas, bem como, por precaução as constantes do mesmo formulário, verificou-se que as assinaturas apresentadas são nos termos estatutários suficientes para admitir a lista "Um Vitória de Todos" a sufrágio".

Recorde-se que a candidatura de António Miguel Cardoso acusou esta terça-feira Miguel Pinto Lisboa de entregar a lista às eleições do Vitória de Guimarães com assinaturas "falsificadas", tendo sido, por isso, adiado o sorteio da ordem dos boletins, previsto para hoje.

Após a entrega das listas na quinta-feira, com as mais de 300 assinaturas de sócios obrigatórias por candidatura que ditam os estatutos vitorianos, a mesa da assembleia-geral conferiu os documentos na segunda-feira para validar as listas, mas a candidatura intitulada "Mais Vitória" diz ter-se apercebido de "centenas de assinaturas falsificadas" na lista "Um Vitória de todos", enquanto fiscalizava.

Comunicado da MAG

"Em virtude dos protestos verbais apresentados pelas listas "Mais Vitória" e "Sim Vitória" relativamente à validação das assinaturas apresentadas pela lista "Um Vitória de Todos" decidiu esta Mesa da Assembleia Geral em reunião reanalisar as assinaturas apresentadas por aquela lista.

Após analise foram efectivamente agora detetadas pela Mesa da Assembleia Geral assinaturas que poderão suscitar dúvidas quanto à sua autenticidade. Não pode, no entanto, esta Mesa aferir da existência da prática de falsificação.



Desta situação será dado imediato conhecimento ao Conselho de Jurisdição para análise e eventual participação às autoridades judiciárias.

Expurgadas essas assinaturas, bem como, por precaução as constantes do mesmo formulário, verificou-se que as assinaturas apresentadas são nos termos estatutários suficientes para admitir a lista "Um Vitória de Todos" a sufrágio."