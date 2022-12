Ligação ao V. Guimarães prestes a acabar: Antoñín Cortés partiu e não volta

Dispensado há quase uma semana, o extremo espanhol aguarda colocação para rescindir.

A ligação de Antoñín Cortés ao Vitória de Guimarães, por empréstimo do Granada, será descontinuada dentro de pouco tempo. O extremo não contava para o técnico Moreno Teixeira e a saída precipitou-se a partir do momento em que se recusou a jogar pela equipa B, tal como adiantou O JOGO, acabando o jogador espanhol por ser dispensado dos treinos da formação principal, há quase uma semana, para regressar a Espanha.

Será uma devolução parcial ao Granada. O jogador de 22 anos também não cabe no plantel do clube do segundo escalão espanhol e, por isso, aguarda colocação para rescindir com os minhotos, estando totalmente descartada a possibilidade de um regresso. Semelhante cenário já estava traçado há algum tempo: apesar de ter sido opção nos primeiros jogos da época,

Cortés rapidamente foi perdendo influência na equipa e nunca conseguiu sair da sombra de Jota Silva, Rúben Lameiras, Nélson da Luz e Mikey Johnston, pelo que a mudança de clube irá mesmo verificar-se em janeiro, na reabertura do mercado. O guarda-redes Nicolas Tié, dispensado no verão passado, também deverá sair.