Ao minuto 78 do Vitória-FC Porto (0-1), Jorge Fernandes caiu na área do FC Porto, ficando muito queixoso na sequência de uma queda com Mbemba.

O jogador do Vitória queixou-se então de fortes no ombro direito, acabando mesmo por ser substituído cinco minutos depois.

Ora, depois de efetuar exames no Hospital de Guimarães, o diagnóstico não poderia ter sido pior: fratura da clavícula direita. O jogador está assim fora do que falta da temporada de 2021/22.