V. Guimarães: Saint-Étienne vai avançar para a compra do passe de Sacko

Clube francês avançará para a compra do passe do lateral mal garanta a permanência na Ligue 1. Paragem forçada de Sacko só irá durar três semanas. Lesão sofrida no joelho direito foi menos grave do que se pensava e o internacional maliano ainda poderá retomar a competição nesta época.

A aventura de Falaye Sacko em França, com a cor verde do Saint-Étienne, está longe do fim. Apesar de se ter lesionado com aparato no decorrer do jogo com o Troyes, há cerca de uma semana, o jogador emprestado pelo Vitória de Guimarães não terá pela frente uma paragem prolongada, de vários meses, dado que os exames efetuados confirmaram apenas um problema no ligamento lateral interno do joelho direito.

Estima-se que seja superado em três semanas, com recurso a tratamento conservador, daí que o clube francês conte ainda utilizar o lateral-direito (muito apreciado pelo técnico Pascal Dupraz) esta temporada, ao mesmo tempo que prepara uma proposta para a compra do passe, conforme já transmitiu aos responsáveis do Vitória.