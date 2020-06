Lembra-se de Brian Deane? Está quase a ser destronado por uma das supresas do campeonato

Oriundo do Sheffield United, Brian Dean foi um dos reforços assegurados por João Vale Azevedo para o Benfica. No mesmo ano em que foi apresentado na Luz, nasceu Edwards, a atual pérola vitoriana.

A pontaria de Marcus Edwards voltou a manifestar-se contra o Sporting. O jogador do V. Guimarães não pára de surpreender e já leva cinco golos marcados na liga, estando a apenas três remates certeiros de superar o último melhor registo de um inglês na mesma competição, estabelecido pelo ponta de lança Brian Deane em 1998, o ano do nascimento de Edwards.

Se o extremo foi apresentado pelos minhotos no último verão como uma jovem promessa, com formação cumprida no Tottenham e uma única experiência numa liga principal (da Holanda), ao serviço do Excelsior, já Deane foi anunciado há 22 anos por João Vale e Azevedo como uma certeza e um importante reforço para o ataque do Benfica, a juntar-se a Karel Poborsky, João Vieira Pinto e a Nuno Gomes, entre outros.

De grande porte atlético (1,90 metros), Deane aterrou na Luz durante o mercado de inverno, vindo do Sheffield United, então no Championship, mas já contabilizava várias épocas na Premier League e acabou por ser determinante na recuperação da equipa, do quinto lugar (à 18.ª jornada) para o segundo, no fecho do campeonato. Em 14 partidas, o avançado apontaria sete golos, sendo essa a atual soma de remates certeiros de Edwards, distribuídos pela Liga Europa (dois) e pelo campeonato (cinco). Há muito que o extremo conquistou os minhotos não só pelo futebol refinado que apresenta, mas também pela capacidade para desequilibrar em zonas de decisão, partilhando o pódio dos vitorianos com maior participação em golos (nove) com João Carlos Teixeira e Bruno Duarte por também contabilizar três assistências.

O internacional inglês Sub- 20 chegou a custo zero a Guimarães e, ao invés do que recorrentemente é noticiado por alguns meios britânicos, o Tottenham não tem qualquer qualquer cláusula de resgate, podendo lucrar com uma futura transferência por ser detentor de metade dos direitos económicos do atacante britânico. A sociedade desportiva do V. Guimarães tem sido consultada por vários clubes estrangeiros, incluindo ingleses, interessados em saber em que condições poderão contratar Edwards e acredita que este poderá tornar-se num grande negócio a breve prazo, a implicar um grande encaixe financeiro muito semelhante ao que proporcionou a venda de Tapsoba (18 milhões de euros) para o Bayer Leverkusen, em janeiro. Até lá, Edwards terá a oportunidade de despertar ainda mais atenções e de se aproximar do registo de Deane, um dos melhores ingleses em Portugal, embora ainda num plano inferior a Ralph Meade, com 15 golos apontados pelo Sporting em 1986/87.