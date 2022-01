Laterais Sacko e Bruno Gaspar aguardam acordo no negócio Edwards

O Saint-Étienne pretende o empréstimo do internacional maliano, com opção de compra. O Vitória de Guimarães só irá libertá-lo quando assegurar a cedência, em definitivo, de Bruno Gaspar, no âmbito do transferência do inglês Marcus Edwards

Presente recentemente na CAN ao serviço da seleção do Mali, Sacko aguarda que a mudança do companheiro Marcus Edwards para o Sporting se concretize para voar para França. O Saint-Étienne, último classificado da principal liga francesa, solicitou o empréstimo do lateral-direito até ao fim da época, com opção de compra, e o Vitória dará luz verde à transação, mas só depois de assegurar a cedência, em definitivo, de Bruno Gaspar (outro lateral-direito), no âmbito da transferência de Edwards, que, tal como O JOGO já deu conta, implicará ainda o pagamento de cerca de oito milhões de euros, a cedência, em junho, de Gonzalo Plaza, com os minhotos a ficarem com uma percentagem do passe do inglês (entre dez e 15 por cento).

Depois de ter representado os canadianos do Vancouver Whitecaps em 2021, por empréstimo dos leões, Bruno Gaspar prepara-se para voltar a jogar em Portugal e está bem encaminhado para fazê-lo ao serviço do Vitória, clube que representou entre 2014 e 2017, defendendo depois as cores da Fiorentina, Sporting, Olympiacos e o Vancouver Whitecaps. Mal fique fechado o negócio Edwards, o defesa de 28 anos rescindirá de imediato com o clube de Alvalade para assinar um contrato de longa duração com o Vitória. ​​​​​​Já Falaye Sacko, de 26 anos, vai na sétima época ao serviço do Vitória.