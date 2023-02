Jota Silva teve proposta da Serie A em janeiro, mas preferiu continuar no Vitória

Autor do golo da vitória e figura do jogo contra o Portimonense, o extremo foi alvo do Monza nos mercados de verão e de janeiro, mas deu sempre prioridade ao Vitória. Depois de duas grandes épocas no Casa Pia, Jota Silva assinou pelo Vitória, apesar de ter vários convites de Boavista, Santa Clara, Estrela Vermelha e Monza. Este último voltou à carga em janeiro.

Jota Silva foi a figura do jogo contra o Portimonense ao apontar o golo que valeu o triunfo e a subida ao quinto lugar no campeonato. O extremo marcou à equipa algarvia, tal como acontecera na primeira volta.

Aos 23 anos, o extremo tem sido uma das surpresas agradáveis na época de estreia na I Liga, depois de te dado nas vistas no Casa Pia. Titular indiscutível, marcou quatro golos e fez igual número de assistências, nos 28 jogos, em todas as provas, que leva pelo Vitória. Menino bonito dos adeptos, é dos que deixam tudo em campo.