Jota Silva: "Sabemos que o nosso momento é bom, não o negamos"

Declarações de Jota Silva, avançado do V. Guimarães, aos jornalistas no treino da manhã desta quarta-feira.

Arranque da segunda volta: "Estamos bem e empenhados em fazer melhor do que na primeira volta. Sabemos que o nosso momento é bom, não o negamos, mas temos de continuar a fazer as coisas bem, porque este clube assim o exige. Temos que continuar a trabalhar para que as boas exibições prossigam."

Mais responsabilidade: "Acho que sim. O próprio clube exige que tenhamos sempre responsabilidade e que queiramos mais do que estamos a fazer. Há dois ou três meses estávamos num mau momento, não o escondemos, mas o grupo é o mesmo e sabíamos que voltaríamos a viver uma boa fase."

Meta europeia: "Todos sabemos que o Vitória luta por lugares europeus, mas o nosso foco é fazer mais e melhor a cada dia que passa. O objetivo agora é conseguir somar mais três pontos no jogo frente ao Arouca."

Arouca a fazer um bom campeonato: "Adversário forte, tem bons jogadores e boa equipa. Temos que estar no nosso melhor, não podemos fazer menos um bocado do que aquilo que temos feito, caso contrário teremos dificuldades. Temos que entrar determinados e estar concentrados durante os 90 minutos."

Rendimento individual: "A minha maneira de trabalhar é sempre a mesma, trabalho no limite todos os dias. O facto de ter começado a titular e depois não ter sido opção deve-se à escolha do treinador. Todos têm qualidade e o míster decide em prol da equipa. O mais importante não sou eu, mas sim a equipa."

Avaliação da época: "Está a ser uma época boa, tenho evoluído e o mais importante é ajudar a equipa a conseguir resultados."

Quinto lugar ou algo mais: "O nosso objetivo passa por ganhar ao Arouca. Estamos em quinto e num bom momento, mas reconhecemos que vamos passar por dificuldades na época, é normal. O nosso foco é o próximo jogo e assim sucessivamente."

Importância do triunfo no dérbi minhoto: "Sabemos que são jogos importantes e diferentes, são dérbis fervorosos e sabíamos que tínhamos de ganhar, até para fazer melhor do que na primeira volta. Para alcançarmos o objetivo de fazer mais pontos do que na primeira volta tínhamos de ganhar. Conseguimos e com todo o trabalho da equipa e com o apoio dos adeptos, acho que foi uma vitória importante."

Estreias de jovens: "Damos todo o suporte a quem se estreia. O Rafa estreou-se agora e tudo o que fez deveu-se ao trabalho dele, o mérito foi dele. Nós apoiámo-lo, de maneira a que estivesse tranquilo e fizesse um bom jogo. Não vamos esconder que a ausência do Bruno Varela faz-nos falta, porque é o nosso capitão e um excelente guarda-redes, mas mais do que as individualidades o que conta é a força que a equipa tem, a resposta que tem dado em todos os jogos."