Jota Silva: "O meu maior sonho é claramente ganhar títulos no V. Guimarães"

Jota e Anderson sentiram o "calor" das 130 crianças de Fornelos, em Fafe. E ficaram motivados para entrar bem na Taça da Liga, sábado, em Rio Maior, com o Vilafranquense. Nuno Leite, vice-presidente do clube, levou Jota Silva e Anderson para serem os protagonistas da terceira jornada do "Conquistadores on tour". Foi uma "tarde de sonho" para os alunos do 1º ciclo.

Depois de Joane e Pevidém, Fornelos foi o destino escolhido pelo Vitória de Guimarães para a terceira etapa do "Conquistadores on tour". Cerca de 130 alunos do 1° ciclo da ACR (Associação Cultural e Recreativa) de Fornelos, freguesia de Fafe, receberam ontem a visita de Jota Silva e de Anderson.

Nuno Leite, vice-presidente do Vitória, agradeceu a presença das crianças do 1º ciclo que cantaram e deliraram com os jogadores da equipa vitoriana e ofereceu bilhetes para para o próximo encontro em casa, diante do B SAD, no dia 1 de dezembro, para a segunda jornada do grupo F da Taça da Liga. Antes, o Vitória defronta, sábado, em Rio Maior, o Vilafranquense. "Queremos ser melhores do que fomos contra o Marítimo. Não está tudo perfeito, há coisas a melhorar. Queremos dar uma boa resposta já no próximo jogo", afirmou Jota Silva.

O extremo, que ainda só falhou um jogo nesta primeira temporada ao serviço do clube vimaranense, tem "o sonho de qualquer jogador". "Quero fazer épocas extraordinárias. O meu maior sonho é claramente ganhar títulos neste clube, mas concentro-me no dia após dia, jogo após jogo e considero, sinceramente, que tenho feito bem para ajudar a atingir os nossos objetivos", declarou o ex-jogador do Casa Pia que soma um golo e quatro assistências, a última das quais para o grande golo de Tiago Silva, domingo, na receção ao Marítimo.

"Quando alguém faz um golo no D. Afonso Henriques o nosso sentimento é indescritível. Foi um grande golo do Tiago. Houve muito mérito dele, pouco mérito meu. Estamos bem, sentimo-nos confiantes, temos um grupo muito unido. Foi bom chegar à paragem do campeonato com uma vitória e com 23 pontos. Estamos bem e agora focados na Taça da Liga", adiantou.

Jota assumiu que "é uma luta saudável" a que tem travado com os outros extremos do plantel de Moreno. "O importante é que o treinador possa ter muitas opções. O clube tem jogadores com muita qualidade, qualquer um que jogue dá conta do recado. Quero contribuir o máximo que puder para ajudar o Vitória a conquistar vitórias, jogue cinco, dez ou 90 minutos", rematou.

O 33, o relógio e "dormir cedo"

Diogo Nogueira quer ser jornalista e ontem ficou "emocionado" por fazer "perguntas aos craques" do Vitória" e assistir às perguntas da roda de imprensa numa das salas da ACR de Fornelos. O aluno do 5.º ano, que faz parte do "Ponto e vírgula", o jornal da escola, foi um dos muitos que questionaram os atacantes.

"Anderson, podia descrever, por favor, a rotina de um jogador profissional"? "Primeiro, exige muito na alimentação e dormir cedo. É uma parte que não gostamos muito, mas tem que ser. E temos de estar bem dispostos com a vida, curtir o que fazemos e sermos felizes todos os dias", respondeu o avançado, que explicou por que razão optou pelo 33 na camisola. "Foi a minha mãe, Dona Neuza, quem escolheu porque é o numero que Deus fez e deu certo", contou o jogador que usava um relógio dourado e indicou o que será fazer uma época de ouro. "Não tenho metas de alcançar golos. Pretendo fazer o melhor pelo clube,os golos vão saindo naturalmente. Quero apenas ajudar o Vitória a estar sempre lá em cima e fazer história no clube", acrescentou o irmão de Clóvis, avançado que tem 13 golos no Académico de Viseu. "Quero dar-lhe os parabéns pelo trabalho que está a fazer. Sempre falei que vai alcançar os objetivos e que está num bom clube. Ele merece muito", atirou.

André André, Villanueva e Nelson da Luz ausentes

Após o triunfo, domingo, na receção ao Marítimo, o Vitória voltou ontem ao trabalho, iniciando a preparação para a visita a Rio Maior, onde sábado defronta o Vilafranquense. Para o jogo da Taça da Liga, Moreno não contará com Villanueva e André André, que se lesionaram com os madeirenses. Nelson da Luz, que falhou os jogos com Vizela e Marítimo, também não será opção por estar a recuperar de uma lesão muscular. Com uma entorse no tornozelo direito, Janvier está em dúvida para o duelo com a equipa de Vila Franca de Xira.