Jota Silva, o Grealish de Guimarães? O Vitória vê claras semelhanças

Reforço dos vimaranenses, de acordo com o novo clube, tem parecenças com o jogador do Manchester City e da seleção inglesa

Um dia depois de oficializar Jota Silva como reforço para a época 2022/2023, o Vitória de Guimarães destacou, nas redes sociais, as parecenças entre o seu novo jogador e Jack Grealish, atleta do Manchester City e da seleção inglesa.

"Alguém já lhes disse que foram separados à nascença?", questionou o emblema da Cidade-Berço, na sua conta de twitter, identificando a conta em português dos citizens e o próprio criativo que trocou, no ano passado, o Aston Villa pelo Etihad.

Jota Silva, que assinou até 2025, é o quarto reforço assegurado pelos minhotos depois do médio Matheus Índio (ex-Trofense), do avançado Anderson (ex-Beijing Guoan) e do lateral Ryoya Ogawa (ex-FC Tokyo).