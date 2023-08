Jota Silva impressiona Zahovic: "Tem muita rapidez e genica"

Ex-jogador esloveno do Vitória ficou "impressionado" com o extremo no jogo da primeira mão, em Celje

A recuperar de uma operação a um joelho que inviabilizou a presença em Celje, para assistir ao primeiro jogo oficial do Vitória esta época, Zahovic ficou "impressionado" com Jota Silva, "pela velocidade" demonstrada na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência, que viu pela televisão. "Tem muita rapidez e genica. Como ainda só tem 23 anos, vai fazer uma boa carreira. Qualquer jogador português é bom de bola", elogiou o ex-médio, que jogou no Vitória entre 1993 e 1996.

Nas declarações ao site do Vitória, o esloveno, que também representou FC Porto e Benfica, lembra-se "bem de ver jogar o Moreno, como central e médio-defensivo." "É muito importante ter um treinador que conhece bem a mística do Vitória. É um clube especial. Quem não conhecer bem o pensamento daquelas pessoas, não tem tarefa fácil. Há sempre dias difíceis e o conhecimento que o Moreno tem sobre o clube ajuda-o a tomar as decisões mais adequadas", defendeu, considerando que, apesar dos "problemas financeiros" que têm atrapalhado os planos, "há uma coisa que jamais mudará em Portugal: só há quatro grandes e o Vitória é um desses clubes."

No primeiro jogo com o NK Celje notou "alguma falta de ritmo" do Vitória, "mas a equipa é muito boa em termos técnicos." "Tem vários jovens de muita qualidade. Quando acertar na fase defensiva, tornar-se-á uma grande equipa", apontou, adiantando que tem tudo para se qualificar para o play-off da Liga Conferência. "Em Guimarães, naquele estádio e com aquele ambiente, o NK Celje vai ter uma tarefa muito complicada e vai passar por um mau bocado", perspetivou o antigo jogador esloveno.