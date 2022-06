Jota Silva explica transferência para Guimarães: "É impossível recusar o Vitória"

Declarações do novo reforço dos vimaranenses, que chega do Casa Pia após conseguir a subida de divisão com a equipa de Filipe Martins

Escolha pelo Vitória: "Escolhi o Vitória porque é um clube grande em Portugal. É um clube que move uma cidade inteira, os adeptos são apaixonados pelo clube. O Clube em si, a história que tem, é impossível recusar o Vitória. Afirmar-me no futebol português é um dos meus maiores sonhos, e estou no clube indicado para isso. Um clube grande, que me abriu as portas, e temos tudo para, juntos, conseguirmos o sucesso".

Voltar para perto das origens: "Estar perto dos teus pilares, que nós consideramos importantes para a nossa carreira, é sempre bom e isso ajudará a melhorar cada vez mais, dia após dia, a ser melhor jogador e pessoa. Sempre acreditei no meu trabalho, acredito que quem trabalha consegue os seus objetivos. Foi algo que procurei, algo que trabalhei dia após dia, e chegar ao Vitória, com esta idade, é incrível. Poder representar um clube desta dimensão em Portugal, não tenho mesmo palavras e estou muito, muito feliz. Este é um clube que dá todas as condições para os jogadores brilharam, para se destacarem no futebol português, e os adeptos, acho que são a prova viva de que é um clube grande em Portugal."

Apresentação das características: "Sou ambicioso e determinado, acho que são duas características que se enquadram muito bem na minha forma de ser. Enquanto jogador, sou um jogador que vai dar tudo dentro de campo, que tem golo, que é rápido, que cria desequilíbrios e que, mais importante, trabalha em prol da equipa e sou um desses jogadores. Desde o momento em que pisar o relvado do D. Afonso Henriques, desde o momento em que entrar na Academia, vou dar sempre tudo de mim, vou deixar tudo dentro de campo pelo Vitória."