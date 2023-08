Jota Silva: "Espero que o meu pico não seja este"

Jota Silva, autor do primeiro golo do triunfo por 4-3, na primeira mão, e que também assinou uma assistência, faz a síntese desse jogo e projeta a receção ao Celje, esta quinta-feira (20h15).

Equipa em crescimento: "Sabemos que era o primeiro jogo oficial e que nem tudo ia ser perfeito. No segundo jogo, vai dar para melhorar alguns erros que identificámos, que a parte ofensiva pode ser melhorada. Vamo-nos apresentar melhores do que na quinta-feira."

Está no seu melhor momento? "Espero que o meu pico não seja este, espero que seja bem mais elevado ao longo da época. Estamos preparados para o jogo de manhã. Temos de entrar com o pensamento em ganhar. O que fizemos na semana passada foi bom, deu-nos uma vantagem, mas vamos dar o melhor de nós para procurar ganhar e jogo e passar a eliminatória. Queremos ganhar o jogo e passar a eliminatória, queremos muito estar nesta prova. O Vitória é um grande em Portugal e merece estar nestes palcos o mais tempo possível. Temos de dar o nosso melhor para ganhar o jogo e passar a eliminatória."

Como é jogar ao lado do André Silva no 3X5X2? "Senti-me bem dentro de campo. Temos trabalhado muito este sistema, estamos a assimilar as ideias que o mister passa. Temos boa relação com todo, o grupo tem muita qualidade, sinto-me bem a trabalhar com todo. A competitividade é muito grande, queremos todos jogar e ganhar. Entendo-me bem com o André Silva e com os restantes colegas."