Jota Silva entusiasma adeptos do V. Guimarães, mas pede-se experiência

Dos quatro reforços já anunciados pela SAD, o extremo ​​​​​​​ex-Casa Pia é o que gera mais expectativa junto de três adeptos e treinadores ouvidos por O JOGO.

A pouco mais de dez dias do arranque da pré-época - dia 20 -, o Vitória tem quatro reforços oficializados. Os jogadores novos com os quais Pepa conta, para já, para a nova temporada são o lateral-esquerdo japonês Ogawa, emprestado pelo FC Tokyo, o médio-defensivo brasileiro Matheus Índio (ex-Trofense), Jota Silva, extremo ex-Casa Pia, e o avançado brasileiro Anderson Oliveira (ex-Beijing Guoan).

O jogador que mais expectativa gera nos adeptos ouvidos por O JOGO é, curiosamente, Jota Silva. "Em primeiro lugar, porque fez uma grande época no Casa Pia", explica António Carvalho, treinador e antigo jogador do Vitória. "É um extremo rápido e para quem joga, por vezes, em transição é um jogador ideal", acrescenta, depositando também esperança em Matheus Índio. "Não é fácil ser jogador do Vitória, mas se tiver uma mentalidade forte pode também fazer uma grande época", aponta, considerando que o plantel "precisa pelo menos de um ponta-de-lança e de um bom central."