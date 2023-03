Jota Silva eleito o melhor jovem do campeonato pelo Sindicato dos Jogadores

Jota Silva, jogador do Vitória

Prémio referente ao mês de fevereiro.

Jota Silva, jogador do Vitória, foi eleito o melhor jovem jogador do mês de fevereiro no campeonato, numa votação levada a cabo pelo Sindicato dos Jogadores.

O jogador de 23 anos somou 15,49% dos votos, seguido pelos colegas de equipa Dani Silva e André Amaro, que conquistaram 11,84% e 10,46% das preferências, respetivamente.

Nos três jogos que o extremo realizou no período em avaliação, marcou o golo da vitória por 1-0 sobre o Portimonense. Jota Silva foi também titular nos triunfos por 1-0 sobre o Estoril e por 2-1, diante do Braga.

Este prémio é atribuído através do valor médio das pontuações dadas pelos três diários desportivos e das escolhas de uma Comissão Técnica nomeada pelo Sindicato, formada pelos ex-jogadores Anselmo, João Oliveira Pinto, João Paulo, José Carlos, Rebelo, Tiago Pereira e Tozé, além da votação online realizada em www.sjogadores.pt.