Jota Silva antes do FC Porto: "Trocaria a fase em que estou por melhores resultados"

Jogador do Vitória de Guimarães, em declarações aos meios oficiais do clube minhoto, garante que a fase menos positiva da equipa "não abala" a motivação. Vitória recebe o FC Porto no sábado, na 17.ª jornada da Liga Bwin.

Vitória motivado: "Todos gostam de estar numa fase a ganhar mas isso não abala a nossa motivação. É um momento que não queríamos passar mas somos os primeiros a ficar frustrados e a querer os melhores resultados para o Vitória. Isso é bem presente em campo, onde damos tudo."

Ambiente no D. Afonso Henriques: "Sabemos o quão forte é o ambiente no D. Afonso Henriques e é sempre mais fácil se estivermos todos a remar para o mesmo lado. Espero que nos apoiem do primeiro ao último minuto."

Trocava a boa fase pessoal por melhores resultados: "Dou tudo de mim, independentemente do resultado. A fase em que estou é boa mas trocaria isso por melhores resultados. Trabalho todos os dias, aliás, trabalhamos todos, para fazer o melhor pelo Vitória."