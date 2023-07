"Jota faria bem em manter-se mais uma época V. Guimarães"

João Ferreira orientou o extremo no Espinho e avalia o cenário de uma mudança para a Arábia Saudita. Jogador não contava embarcar já, mas pode ser tentado com números altos; Vitória deu abertura a uma transferência de cinco milhões, mas a mudança não acolhe, para já, a simpatia de Jota. João Ferreira acredita que o extremo pode potenciar-se mais ficando no castelo.

Jota Silva não quer trocar, aos 23 anos, a sua afirmação cabal em Portugal, com difusão europeia, pela proposta da Arábia Saudita do Al Hazm, treinado por Filipe Gouveia, que ascendeu ao primeiro escalão. O Vitória até veria com bons olhos o encaixe de cinco milhões, mas não havendo qualquer contraproposta que vire do avesso a cabeça do atleta, a sua prioridade é, nesta altura, desportiva e não financeira.

João Ferreira, seu treinador no Espinho, em 2019/20, ajuda a perceber qual será o plano de carreira mais favorável a Jota, que marcou quatro golos e fez quatro assistências na sua época de estreia na Liga. "Tenho a certeza que se saísse agora para a Arábia, iria vingar pelo trabalho. Mas acho que lhe faz falta uma afirmação plena e consistente cá, marcando mais golos e fazendo mais assistências. Com mais uma época de bom nível, acredito muito nisso, estaríamos a falar de um patamar desportivo e financeiro completamente diferente da mesma Arábia Saudita. Seriam outro tipo de ofertas", antevê o jovem técnico, que orientou os tigres entre 2019 e 2021.