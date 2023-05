Jota: "Declarações de Moreno? Às vezes não é só passar paninhos quentes"

Jota, extremo do V. Guimarães, em entrevista ao Canal 11, falou do percurso e da experiência nos vimaranenses.

Escolha do Vitória: "Quando soube do interesse do Vitória quis logo aceitar a proposta. É um grande clube em Portugal, toda a gente sabe a dimensão que tem. O projeto que me apresentaram era um projeto muito aliciante. O Vitória dá todas as condições para termos um bom rendimento."

Ano de algumas dificuldades: "Sabia que ia ser um ano de desafios, com certas complicações, mas isso deu-me mais força e vontade para aceitar o desafio."

Percurso: "Tive uma lesão no Sousense e passou-me pela cabeça desistir do futebol. A primeira coisa que o médico me disse é que não ia dar mais, que tinha desfeito o pé todo. Desatei a chorar como um menino. Até ser operado passou-me tudo pela cabeça, mas passado seis meses, estava a jogar. A verdade é que muita da resiliência que tenho vem desses momentos de superação. O apoio da minha família foi muito importante."

Sensação de jogar pelo Vitória pela primeira vez: "No primeiro jogo, estavam cerca de 15 mil adeptos, eu joguei arrepiado os primeiros 15/20 minutos. Não consigo exprimir por palavras o que estava a sentir. O estádio é lindo, as pessoas tornam um ambiente único. O que se sente ali é diferente."

Europa: "Começámos muito bem a segunda volta, depois recebemos o Arouca em casa e aí começou a fase menos boa. Foi um momento difícil porque os clubes ficaram todos muito próximos na tabela classificativa. Mas é como digo sempre, grupo que temos agora é o mesmo que tínhamos quando tivemos cinco derrotas e um empate. Acho que facilita muito o grupo que temos, quem não joga torce por quem está lá dentro. Agora, queremos cimentar o quinto lugar quanto mais acima melhor."

Moreno: "O mister é uma pessoa que percebe e sente o clube melhor do que ninguém, sabe como gerir o grupo em momentos difíceis. O mister e a equipa técnica dão-nos instrumentos para estarmos bem."

Declarações de Moreno: "Foi para tentar ter uma reação da nossa parte, não foi para ninguém em especifico. Às vezes não é só passar paninhos quentes e teve um bom efeito, a partir daí demos a volta à situação que estávamos."

Futuro: "O Vitória vai ser competitivo como tem sido, vai bater-se bem contra qualquer equipa, o lugar do Vitória é nas competições europeias."

Plantel: "O Varela, o Tiago Silva, o André André, o Gaspar, são jogadores que tiveram um dedo muito grande no sucesso que estamos a ter agora. Dão muito bons conselhos e percebem a nossa parte de sermos mais jovens."