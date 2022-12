Jorge Fernandes volta à defesa do Vitória

Sem competir desde o dia 3 de setembro, o defesa-central recuperou da lesão e

deve regressar à competição no jogo de amanhã para ganhar ritmo, tendo em vista o campeonato

O jogo de amanhã, contra o Boavista, deve significar o regresso de Jorge Fernandes à competição, colocando dessa forma, o fim ao calvário que dura há três meses. O defesa-central não joga desde o dia 3 de setembro, altura em que sofreu uma lesão muscular, no dérbi com o Braga, que o obrigou a sair ao intervalo. A partir desse encontro, teve uma longa travessia no deserto para recuperar da lesão e, posteriormente, voltar a ter o ritmo competitivo que lhe permita voltar a entrar nas contas de Moreno Teixeira.

Além de poder ganhar ritmo competitivo, Jorge Fernandes permite a Moreno voltar a apostar em três centrais, numa altura em que André Amaro e Mikel Villanueva ainda estão lesionados.

Apesar de ainda não ter jogado desde que se lesionou em Braga, Jorge Fernandes já esteve no banco na última jornada da Taça da Liga, contra a B SAD, mas não foi utilizado, tendo a aposta do treinador do Vitória recaído em Tounkara e Ibrahima Bamba.

Numa altura em que o treinador vitoriano continua sem contar para o eixo defensivo com André Amaro e Mikel Villanueva, que ainda recuperaram das respetivas lesões, o regresso de Jorge Fernandes surge numa boa altura, até porque permite ao treinador apostar novamente em três centrais. Caso a decisão passe por apenas uma dupla no eixo defensivo, o central português pode até jogar ao lado de Tounkara ou Ibrahima Bamba.

Ultrapassada a fase mais delicada, Jorge Fernandes pode agora ganhar o ritmo competitivo ideal num jogo sempre especial, no Estádio do Bessa. Apesar de o V. Guimarães já não ter matematicamente qualquer hipótese de garantir o apuramento para os quartos de final da Taça da Liga, o jogo com os axadrezados permitirá a Jorge Fernandes regressar à competição e ganhar o ritmo competitivo ideal para voltar a ser opção já a pensar no regresso do campeonato, marcado para o próximo dia 30, no dérbi em Vizela.

Contratado no verão de 2020, Jorge Fernandes alinhou em 33 jogos na primeira época e 17 na segunda. Esta temporada jogou apenas contra ao Akadémia Puskas e na primeira parte do jogo em Braga.