Jorge Fernandes tem mercado e podem chegar propostas ao V. Guimarães

Jorge Fernandes poderá estar de saída do Vitória de Guimarães ainda neste mercado de transferências. O Légia Varsóvia, da Polónia, manifestou interesse no central de 24 anos e, ao que O JOGO apurou, poderá apresentar uma proposta à SAD do Vitória de Guimarães nos próximos dias.

Mas o clube polaco onde alinham os portugueses Yuri Ribeiro, Josué, André Martins e Rafael Lopes não estará sozinho na corrida pelo defesa, que tem contrato com o Vitória até 2025.

Um clube do Championship, o segundo escalão de Inglaterra, também tem seguido atentamente Jorge Fernandes, tal como outros emblemas da Turquia, onde teve a única experiência no estrangeiro, quando, em 2019/20 representou o Kasimpasa, onde foi companheiro de Ricardo Quaresma.

Depois de ter sido titular nos quatro primeiros jogos oficiais do Vitória nesta temporada - Leixões e Casa Pia para a Taça da Liga, Portimonense e Estoril para o campeonato -, Jorge Fernandes foi para o banco de suplentes na receção, ao Vizela, tendo jogado Mumin no lugar dele, ao lado de Borevkovic, no eixo da defesa.

Caso se confirme a saída do defesa que em 2020/21 fez 33 jogos e um golo, é provável que seja contratado outro central, uma vez que, para da dupla que alinhou na última jornada, Pepa tem apenas mais um para o lugar: André Amaro, que alinhou pelos bês nos dois últimos jogos.