Jorge Fernandes é um dos jogadores do Vitória com mais mercado, sobretudo no estrangeiro, e alguns clubes continuam a fazer sondagens para saber as condições para uma eventual transferência. Os interessados são da I Liga de Espanha e do principal escalão da Turquia, mas todos sabem que têm de abrir cordões à bolsa, tendo em conta que o central tem contrato com o emblema minhoto até 2025.

Defesa-central tem pretendentes em Espanha e na Turquia. Passe avaliado em três milhões

Apesar da má época da equipa, que falhou o apuramento para as competições europeias, Jorge Fernandes manteve um nível elevado. Curiosamente, foi até dos jogadores que mais subiu a cotação no mercado de transferências. Há precisamente um ano, quando estava a terminar a ligação aos turcos do Kasimpasa, o passe do jogador de 24 anos estava avaliado em 800 mil euros. Segundo o site transfermarkt, especialista em avaliação do valor de mercado de jogadores , a cotação subiu para os três milhões de euros.

Jorge Fernandes regressou esta época ao futebol português e assinou pelo Vitória até 2025, depois de rescindir o contrato como FC Porto. Esta época realizou 33 jogos e marcou um golo, na última jornada, contra o Benfica.