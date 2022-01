Jorge Fernandes, central do V. Guimarães, desejado no futebol espanhol

Central pode deixar o Minho caso o clube assegure Tobias Figueiredo.

Se o Vitória de Guimarães assegurar a contratação de um novo central (Tobias Figueiredo é uma possibilidade), Jorge Fernandes deverá rumar ao Oviedo.

O clube espanhol, do segundo escalão, está a fazer tudo no sentido de assegurar os serviços do defesa português, que poucas vezes tem sido opção inicial para Pepa, tendo proposto, segundo noticiou a Imprensa do país vizinho, um empréstimo válido até ao fim da presente temporada, com opção de compra.

Recorde-se que o Vitória detém 60 por cento do passe de Jorge Fernandes e o FC Porto os restantes 40 por cento.