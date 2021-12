Joias bem guardadas: V. Guimarães não corre o risco de perder jovens a custo zero

A renovação do contrato de vários jovens do plantel principal deixa a SAD do V. Guimarães com margem negocial, quando falta pouco para reabrir o mercado de transferências, no próximo dia 1. A SAD definiu como objetivo arrecadar cerca de 10 milhões de euros em mais-valias com transferências, tendo garantido que nenhum jogador abaixo dos 23 anos sairá a custo zero

O V. Guimarães tem as suas joias bem guardadas e não corre o risco de perder, a custo zero, nenhum dos jogadores que integram o plantel principal e com menos de 23 anos.

São 12 os futebolistas que estão nestas condições, bem seguros com contratos de longa duração e, nalguns casos, com cláusulas de rescisão de milhões de euros. Numa altura em que a SAD definiu como objetivo arrecadar cerca de 10 milhões de euros em mais-valias com transferências de jogadores, fica, desta forma, com maior capacidade negocial.