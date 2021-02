Jogo com o Benfica carimbou feito único na história do V. Guimarães

Equipa nunca conseguira terminar todos os jogos da primeira volta sem derrotas como visitante.

O V. Guimarães está com 30 pontos nesta Liga e ainda tem o jogo da jornada 14, em atraso, com o Farense para abrilhantar a pontuação. No entanto, ao conseguir um empate na Luz já garante que não perde a jogar fora nesta primeira metade do campeonato, um dado que é inédito no palmarés do clube.

A jogar fora, em todas as provas, são dez jogos sem derrotas fora, com cinco vitórias e cinco empates contabilizados.

Os vitorianos já tinham travado o Benfica na Taça da Liga, mas o empate acabaria por ser decidido nos penáltis a favor dos encarnados. Agora conseguem mesmo pontuar no ninho da águia o que não acontecia desde 2009, na altura vencendo por 1-0.

Os vimaranenses estão, assim, ainda com a segunda melhor defesa do campeonato, somando 13 golos sofridos, tantos quanto o Paços de Ferreira e só atrás dos nove do Sporting, estando há três encontros com a baliza a salvo. Se analisarmos os encontros fora de portas de todo o campeonato, o V. Guimarães só encaixou três tentos. João Henriques disse não ter sido especial empatar na Luz, porém está, também ele, a trilhar um caminho bem sucedido lá pois, em 2019/20 no Santa Clara, ganhou no recinto benfiquista por 4-3.

Quanto ao Benfica, tem menos 14 pontos se comparado com a última edição da Liga. Agora, com 34 pontos, as águias estão longe dos 48 de 2020/21, os quais permitiriam ser líderes este ano.