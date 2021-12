Jogadores do V. Guimarães distribuíram prendas em hospital local

Profissionais da ala pediátrica receberam material de trabalho especialmente personalizado pelo emblema vimaranense pela importância da missão desempenhada

A tradição voltou a ser o que era. Um ano após ser impedido, face à pandemia, de realizar a habitual visita natalícia ao Hospital Senhora da Oliveira, o V. Guimarães, representado por Bruno Varela e Tomás Handel, tornou a levar sorrisos à unidade.

O guarda-redes e o centrocampista deslocaram-se, esta quarta-feira, às instalações que acolhem o serviço de pediatria do hospital, e por lá entregaram vários presentes (adereços do clube) às crianças internadas e a quem delas cuida diariamente.

Em jeito de homenagem às profissionais da ala pediátrica do Hospital Senhora da Oliveira, Bruno Varela e Tomás Handel oferecem batas médicas personalizadas com o símbolo do V. Guimarães porque, justifica o clube em nota oficial, "jogam todos os dias jogam a partida mais importante de todas: a da vida humana".

O Hospital Senhora da Oliveira celebrou, em 2021, 50 anos ao serviço da pediatria.