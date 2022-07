João Pedro, avançado brasileiro, oficializado em Guimarães

Jovem de 19 anos vai começar a aventura no Minho pela equipa B.

O V. Guimarães oficializou esta quinta-feira a contratação de João Pedro, nome avançado em tempo oportuno por O JOGO e que vai, inicialmente, integrar a equipa B. O emblema minhoto informa que"assinou um contrato profissional até 2025, numa operação sem custos, com o clube vitoriano a ficar com 70% dos direitos económicos do jogador."

João Pedro, avançado brasileiro de 19 anos, integrava os sub-20 do Palmeiras e mostrou-se "motivado e ansioso" com a primeira experiência no futebol europeu. "O que podem esperar de mim é que darei sempre o meu melhor e trabalharei sempre com a máxima intensidade. Estou bastante ansioso para começar a treinar e a conviver com os meus novos colegas. Já percebi que são todos jovens, com a motivação de quem está a dar os primeiros passos no futebol profissional e quer mostrar qualidade. Eu serei mais um para ajudar com a mesma ambição", afirmou, citado pelo site oficial do V. Guimarães.