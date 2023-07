"João Mendes tinha certos gestos técnicos que nos deixavam deliciados"

Pedro Miguel traça o perfil de João Mendes, um médio "com muito talento" que orientou na Oliveirense, entre 2016 e 2018. O técnico que acolheu João Mendes quando este se fez profissional na II Liga rende-se ao talento diferenciado e não duvida que o médio tem mais metas a conquistar para lá de Guimarães.

João Mendes é um dos reforços do Vitória, procurando, aos 28 anos, assumir posição influente numa equipa de tradição, que aproxima qualquer jogador do derradeiro passo com que todos infinitamente sonham. Estreou-se na I Liga no Tondela, em 2020/21, onde fez sete jogos e foi cedido, em janeiro, ao Estoril. Na época passada, no Chaves, participou em 33 jogos e, com pinceladas de classe, provou que passou tempo a mais em divisões inferiores, com Gondomar, Gouveia, Nogueirense e Operário.

A chegada à Oliveirense marca a sua ascensão, aguçando outros apetites. Pedro Miguel orientou o médio nessas duas épocas de 2016 a 2018. "Chegou com 22 anos, era muito jovem mas já talentoso, dotado de qualidades técnicas acima da média, de passe curto e longo, remate potente e técnico, controlo de bola sempre de cabeça levantada para definir no momento certo. Era diferenciado, o que fazia antever algo muito bom para ele", rebobina o técnico, que teve como último clube o Varzim, em 2021/22.

"Naqueles dois anos o objetivo foi fazê-lo evoluir no processo defensivo e ser mais competitivo. Melhorou substancialmente com trabalho e com as conversas que tínhamos", elogia Pedro Miguel, focando-se no aspeto técnico que facilmente enche as medidas pela forma como João Mendes guarda a bola sem se despistar.

"As qualidades técnicas eram mesmo diferenciadas, fazia golos em treino e tinha certos gestos técnicos que nos deixavam deliciados. No remate e no passe sobressaía, sempre em jogadas de golo", atesta, adivinhando-lhe sucesso no clube pelo qual assinou um contrato válido até 2025.

"Eu acredito que ele, ao estar num clube exigente, com adeptos exigentes e com a grandeza do Vitória, tem tudo para continuar a evoluir na carreira, desde que interiorize que vai ser o mais competitivo do grupo, o mais ambicioso. Tem tudo para continuar a evoluir, porque possui muito talento. Se pensar que o melhor está por chegar, vai conseguir!", exalta Pedro Miguel.

"Mais requintado" do que o pai

Pedro Miguel foi rival do pai de João Mendes: Sabino Mendes, avançado na Oliveirense entre 2000 e 2002, marcando 34 golos em 57 jogos. "Homem-golo, muito agressivo e muito competitivo. Já não o apanhei, só o defrontei. O filho é diferente, muito mais requintado, talento puro. A uni-los só a paixão pelo jogo", explica, arrancando louvores para o médio que trocou Chaves por Guimarães. "Tem personalidade forte, quer ter sempre a bola, assumir o jogo ofensivo e ser importante, dentro do que o treinador determina."