João Mendes, reforço do Vitória: "É o momento para dar este passo, sinto-me preparado"

Joao Mendes com a camisola do Vitória

Médio ex-Chaves assinou contrato até 2025.

João Mendes vai representar o Vitória nas próximas duas temporadas, até 2025, após ter atuado no Chaves nos últimos dois anos, anunciou esta quarta-feira o clube minhoto, em comunicado.

"A Vitória Sport Clube Futebol SAD anuncia que o jogador João Mendes assinou com esta sociedade um contrato válido para as próximas duas épocas, tendo ainda mais uma temporada de opção", pode ler-se no site oficial dos minhotos.

O médio, de 28 anos, é o primeiro reforço do Vitória para época 2023/24, na qual vai disputar a segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa.

Novo passo na carreira: "Conheço o Vitória desde que comecei a jogar à bola, trata-se de um histórico em Portugal. A sua grandeza está à vista de toda a gente e estou muito feliz por estar aqui. Sinto que tudo aconteceu na altura certa e este é o momento para dar este passo, sinto-me preparado. Cada um tem a sua caminhada e estou ciente de que esta é a fase certa".

O ambiente nas bancadas: "A atmosfera que se cria aqui é impactante. Os adeptos apoiam muito a equipa. No jogo com o Chaves, em que eu estava como adversário, o Vitória marcou o golo nos descontos e o estádio veio abaixo. Recordo-me perfeitamente desse jogo, o ambiente era espetacular. Os jogos com o Vitória são daqueles que os jogadores mais querem jogar porque o ambiente é diferente, quer seja em casa, quer seja fora. Estou muito ansioso porque, na verdade, o que os jogadores querem é atuar em ambientes assim".

Como se define: "Sou um jogador que gosta de criar jogadas de perigo, de estar perto da baliza. Tenho sangue quente quando estou lá dentro mas acho que isto também faz parte. Sou um jogador ofensivo, que gosta de atacar. Considero que o facto de também já conhecer o campeonato português pode ser uma mais-valia e vai ajudar-me na integração. Já conheço o Jorge Fernandes, do tempo em que jogámos juntos no Tondela, mas tenho um grande conhecimento de toda a equipa".

A estreia nas competições europeias: "Nunca antes tinha passado por uma fase destas e confesso que foi também mais um motivo para eu vir para cá. Competir numa prova europeia vai ficar marcado na minha carreira e sei que um dia mais tarde vou recordar este momento. Estou muito confiante".