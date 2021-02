João Henriques, o relvado do Jamor e Jesus: "Estive em todas as reuniões"

Declarações do treinador do V. Guimarães, na antevisão ao jogo com o Rio Ave, da ronda 19 do campeonato.

Jesus disse estar disponível para reunir e discutir melhorias no futebol português: "Tudo o que for para melhorar o futebol em geral estarei disponível para participar. É a evolução coletiva que faz bem ao nosso futebol. Nos últimos anos em que estou na Liga, todas as reuniões agendadas com os treinadores pela FPF e Liga estive presente em todas."

Relvado do Jamor ter sido interditado: "Veio dar razão ao que eu disse antes e depois do jogo. É um relvado que não tem condições para receber jogos da I Liga e que não é benéfico para o futebol. O resto, o timing é apenas o que é. É desajustado, porque houve jogos anteriormente nas mesmas circunstâncias que não deveriam ter sido realizados."