João Henriques vê "falta de maturidade competitiva" e explica derrota: "Muito fácil"

Espreite as palavras do técnico do V. Guimarães após a goleada (4-0) sofrida na receção ao Sporting.

Análise do jogo e da goleada: "Muito fácil [de explicar]: erros individuais a este nível, da forma com o aconteceram, ditam isso [derrota por números pesados]. Entrámos dez minutos menos bem na partida, a partir daí o Vitória esteve sempre por cima do jogo. Ao segundo erro individual, sofremos o 2-0. Não vamos falar em justiças, mas sim em ingratidão perante aquilo que o Vitória fez. Não podemos cometer erros individuais contra equipas desta qualidade. Oferecemos praticamente cada uma das situações de finalização ao Sporting. Depois, na segunda parte, entrámos bem novamente e até marcámos um golo que foi anulado, mas sofremos o 3-0 e isso deita por terra tudo aquilo que pretendíamos. Não tivemos essa capacidade de finalização".

Falta de maturidade competitiva: "Na primeira parte, entre o 1-0 e o 2-0, temos várias situações na área do Sporting com perigo, mas, lá está, esta equipa está a sofrer as dores de crescimento de uma equipa que tem pouca maturidade competitiva e nestas alturas isso fica demonstrado. Estamos a trabalhar para melhorar, estas situações vão de pouca maturidade competitiva a alguma falta de confiança dos jogadores. Precisamos de crescer com pontos, mas não soubemos estar à altura deste jogo".

Paragem para seleções pode ser benéfica para o Vitória? "Temos pelo menos 12 jogadores a irem às seleções, vai ser uma debandada de internacionais, vamos tentar concentrar-nos no objetivo da Taça. É esse jogo que interessa agora, vamos olhar para o que fizemos menos bem neste jogo. Faltou uma finalização mais eficaz, fomos competentes com a bola. O Sporting teve que jogar direto na maior parte das vezes, mas temos de ser capazes de ficar com a bola nos duelos individuais. Uma bola num alívio dá golo, nenhuma equipa consegue resistir a tamanhos erros, não vamos individualizar ou criticar absolutamente ninguém, mas temos de melhorar estes erros individuais, não podemos ter 63 perdas de bola numa parte. O Vitória quer ser competitivo jogo a jogo, quer com bola, quer nos momentos em que tem de pressionar. Permitimos ao Sporting fazer quatro golos num jogo que é ingrato. Até ao 3-0, o resultado era de tremenda injustiça. Imperou a eficácia, a qualidade do Sporting e os erros individuais que cometemos. Vamos para o próximo jogo para sermos competentes".