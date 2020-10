João Henriques treinador do Vitória: saiba qual a duração do contrato

Ex-técnico do Santa Clara abraça um novo desafio na carreira.

João Henriques é o novo treinador do Vitória de Guimarães e, ao que O JOGO apurou, acertou um contrato válido até ao final da corrente temporada. O técnico português, de 47 anos, que estava sem clube desde que decidiu não renovar com o Santa Clara, esteve reunido com elementos da estrutura da SAD vitoriana, numa reunião que continuou pela noite dentro, para acertar os detalhes do vínculo.

Tal como O JOGO avançou na edição de sábado, o nome João Henriques era o mais consensual entre os dirigentes, sendo mesmo um nome que já havia sido ponderado aquando do início da preparação da época, antes da contratação de Tiago.

Após duas épocas de inegável sucesso à frente do Santa Clara, conseguindo a melhor classificação de sempre dos açorianos na I Liga, treinar o V. Guimarães é um desafio à medida das ambições de João Henriques. Aquando da confirmação da sua não continuidade no Santa Clara, o treinador afirmou que pretendia continuar a carreira em Portugal, para manter a proximidade familiar (disse mesmo que estando no mesmo país tinha sentido falta de estar com o seu núcleo familiar mais próximo).

Além disso, desejou encontrar colocação num clube que lutasse por vagas na Liga Europa. As ambições do técnico conjugam-se com as da Direção vitoriana.