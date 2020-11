João Henriques tem carta branca para reduzir plantel do Vitória

João Henriques só quer trabalhar com 24 jogadores e tem carta branca para reduzir o plantel. Começou pelos extremos.

A extensão do plantel do V. Guimarães é um constrangimento para João Henriques. Quando assumiu o comando da equipa, em meados de outubro, o treinador deparou-se com um grupo de 31 profissionais, sem contar com Mascarenhas, Wakaso e Joseph, todos lesionados de longa duração, e depressa percebeu que a equipa não saía a ganhar com isso, estando já em marcha um processo de emagrecimento com a devida autorização da sociedade desportiva.