João Henriques: "Soube a pouco. Não podemos sofrer como sofremos"

Declarações de João Henriques, treinador do V. Guimarães, após o empate 2-2 no terreno do Moreirense.

Depois do empate a dois golos em casa do Moreirense, João Henriques considerou que a equipa fez o "mais difícil" ao conseguir dar a volta ao marcador, mas depois deixou "fugir os três pontos" e, por isso, o resultado "sabe a pouco".

O treinador do V. Guimarães referiu que faltou à equipa ser "mais objetiva". "Tivemos mais volume de jogo, mais situações perto do último terço, mas faltou sermos mais objetivos. Vir aqui marcar dois golos e não vencer... isso sabe a pouco. Não podemos sofrer como sofremos, temos de ser mais pragmáticos e pagámos caro essa fatura", explicou.

Com algumas ausências, fruto da covid-19 e de algumas lesões, o treinador teve de mexer. "Temos de estar preparados. Tivemos de estrear o Rúben Lameiras, que fez apenas um treino, o Wakaso jogou após 20 meses de paragem, o Esteves estreou-se no banco... tivemos de recorrer à equipa B e não nos vamos lamentar com as ausências. Mostrámos capacidade e qualidade de jogo para fazer mais e melhor do que o empate", analisou.