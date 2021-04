João Henriques: "Se eu não sentisse que tenho condições, não estávamos aqui"

Treinador do Vitória de Guimarães não atira a toalha ao chão após averbar o quarto desaire consecutivo na Liga NOS.

Tristeza pela derrota diante do Tondela (1-2): "Às vezes é complicado arranjar explicações. Preocupamo-nos em melhorar de jogo para jogo, trabalhar com foco. Essa é a preocupação constante, diária. Estávamos convictos de que iríamos quebrar esse ciclo, mas não aconteceu. Estamos tristes, mas o jogo não correu como perspetivávamos. Sem eficácia da nossa parte e com eficácia do adversários, mas somos o Vitória, temos de fazer mais todos juntos, assumimos a responsabilidade. Em casa, o Vitória tem de ser mais concretizador, seja qual for o adversário. Temosum grupo de jogadores tristes, que querem fazer cada vez melhor. Não tem sucedido dessa forma, os resultados não têm ajudado a que as apostas sejam mais consistentes. Ficamos tristes por mais uma derrota, mas o foco é no jogo seguinte."

Sente que tem condições para continuar ao leme do Vitória? "Se eu não sentisse que tenho condições, não estávamos aqui a conversar. Fazemos tudo o que podemos e devemos durante a semana. Olhamos para conquistar três pontos de cada vez, sem pensar no quinto ou sexto lugar. É o que vamos fazer até ao final. As coisas não estão a ajudar, os resultados não estão a ajudar, assumo toda a responsabilidade das escolhas, das opções, de quem entra, de quem sai. Estamos à espera da sorte que tem faltado para que os resultados comecem a ajudar."