João Henriques responde ao Nacional: "Não admitimos que coloquem em causa a nossa ética"

Clube madeirense tinha admitido surpresa com o regresso dos vimaranenses aos treinos após o adiamento do jogo da 13.ª jornada.

O treinador João Henriques mostrou-se convicto de que o Vitória de Guimarães pode "ultrapassar" o Moreirense, em jogo da 13.ª jornada da I Liga, no sábado, para se manter "próximo do grupo da frente".

Após o adiamento da receção ao Nacional, previamente agendada para domingo último, devido aos 13 casos de infeção pelo novo coronavírus detetados nos vitorianos, a equipa minhota, quinta classificada, com 19 pontos, regressa à competição num dérbi do concelho de Guimarães em que deseja alimentar a perseguição aos quatro primeiros da tabela.

"A equipa continua a trabalhar bem, e os jogadores continuam confiantes. Sabemos o que temos de fazer para ultrapassar um adversário difícil. Um dérbi tem sempre as suas características. Apesar do enquadramento deste jogo, queremos continuar a pontuar para nos mantermos junto ao grupo da frente", realçou o técnico, na antevisão ao desafio agendado para as 17h00, em Moreira de Cónegos.

Apesar da derrota no jogo mais recente, diante do FC Porto (3-2), João Henriques pediu à equipa que "continue a responder de acordo com o que fez nos últimos jogos e a saber o que fazer nos vários momentos do jogo", diante do Moreirense, que ocupa o 11.º lugar, com 13 pontos, e vai apresentar um novo treinador, Vasco Seabra, após a saída de César Peixoto, oficializada no sábado.

O técnico reconheceu que as mudanças de treinador são sempre uma "incógnita", já que podem "significar muitas ou poucas alterações" num curto intervalo de tempo, apesar de os vitorianos já terem defrontado uma equipa orientada por Seabra na presente época, e com êxito, já que derrotaram o Boavista (1-0), em outubro.

"A equipa tinha vindo a melhorar com o César Peixoto e a estabilizar em termos de resultados, com uma posição positiva na tabela classificativa. Já conhecemos o Vasco e os seus trabalhos. Apesar de, em três dias, ser muito difícil mudar muita coisa, vai querer implementar o seu cunho pessoal. Vamos ter um misto: coisas vindas de trás com o cunho pessoal do Vasco", perspetivou.

Com pelo menos seis jogadores indisponíveis para o dérbi, devido às infeções pelo novo coronavírus, o timoneiro vitoriano disse encarar a situação com "normalidade" face ao contexto social que se vive e confiar nos 38 futebolistas que já utilizou em situação de treino ao longo da época.

O treinador salientou ainda que o Vitória seguiu os protocolos impostos pelas autoridades de saúde quando entrou em isolamento profilático no sábado e rejeitou as críticas do Nacional por causa do regresso vitoriano aos treinos ter ocorrido na terça-feira, três dias depois da entrada em isolamento, após os testes terem confirmado que mais ninguém estava infetado.

"Só cumprimos o que as autoridades de saúde recomendaram. Aconteceram os 13 casos e seguimos as regras. Estamos de consciência tranquila. Não admitimos que coloquem em causa a nossa ética profissional e pessoal. Infelizmente para nós, não pudemos jogar e tivemos estes casos. Felizmente para nós, não tivemos mais casos e a situação foi controlada", disse.

João Henriques considerou ainda que a renovação do extremo Marcus Edwards até 2024, oficializada na quinta-feira, é uma "boa notícia para o Vitória" e que a contratação de Rúben Lameiras ao Famalicão, outro ala, vai "acrescentar mais qualidade individual e competitividade" ao grupo.