João Henriques quer vencer em Alvalade, mas avisa: "Não dá nenhum troféu"

Treinador do V. Guimarães diz que ser os primeiros a derrotar o primeiro classificado não dá nenhum troféu e por isso o principal objetivo é recuperar os pontos perdidos nas duas jornadas anteriores, em que perdeu com o Braga e com o Gil Vicente

O Vitória de Guimarães joga este sábado em Alvalade onde defronta o Sporting com o objetivo de recuperar os pontos perdidos nas duas jornadas anteriores. Na conferência de antevisão, João Henriques expressou o desejo natural de a sua equipa ser a primeira a vencer o líder do campeonato, mas esse será não é o principal objetivo. "Vamos jogar com onze jogadores e com o objetivo de ganhar o jogo. Mais não vou revelar. O objetivo não é sermos os primeiros a ganhar ao Sporting, é ganhar ao Sporting apenas porque é o próximo jogo. Não dá nenhum troféu sermos os primeiros a vencer o primeiro classificado. Estamos focados nos três pontos e em melhorar o que temos feito menos bem e em ser ambiciosos, competentes e organizados", explicou o treinador do Vitória, apontando o que é complicado perante o líder do campeonato.

"O difícil é contrariar uma equipa que está motivada, que tem vencido a maior parte dos jogos, que tem perdido poucos pontos, está em primeiro lugar e a caminhar a passos largos para o sucesso da época. E isso facilita todo o processo. Tem uma vantagem confortável e dá-lhe o conforto de mesmo nos momentos menos bons arranjar uma solução para vencer. É difícil ultrapassar uma equipa motivada, com bons princípios e com boas ideias, estável, que ainda ninguém conseguiu vencer, mas temos a esperança de sermos os primeiros a vencer. Se formos competentes, tivermos vontade de vencer e formos solidários, talvez sejamos os primeiros a vencer", perspetivou João Henriques que conta, naturalmente, dar uma imagem melhor do que a sua equipa deu no jogo da primeira volta quando perdeu com o Sporting por 4-0 no Estádio D. Afonso Henriques.

"Vai ser diferente é logo pelos momentos. Na altura tinha dito que o Sporting ia vencendo os 150 metros, os 200 metros... Agora já vai na maratona e segue na frente. Se na altura era uma surpresa, agora é uma certeza. Está sólido e confiante. Nós estamos à procura de quem vai à nossa frente, de melhorar e encurtar distâncias. São duas boas equipas que estarão em campo, cada uma com as suas características. O Vitória vai fazer um jogo muito competente e vai dignificar os objetivos do clube. Não vamos esquecer o jogo da 1.ª volta, fomos surpreendidos e não queremos que se repita", alertou.



Sobre o momento negativo de resultados que o Vitória atravessa, João Henriques considera que é positiva a pressão nos clubes de maior dimensão e deu como o exemplo o Sporting para comparar com o que se passa no seu clube. "Houve pressão no início para o Sporting ser uma equipa sólida, agora há com o Vitória porque tem de melhorar, crescer e conseguir resultados. É uma pressão boa, que existe e vai existir sempre nos clubes grandes como é o Vitória", apontou.