João Henriques: "Os jogadores têm de ser mais pacientes em campo"

João Henriques, treinador do V. Guimarães, fez a antevisão ao encontro com o Portimonense.

Expectativas: "Vamos dar prioridade à consolidação do nosso trabalhando, de modo a elevarmos a confiança da equipa e a qualidade de jogo. Temos de dar continuidade a isso. Nesta fase da época, em que as equipas vão estar sobrecarregadas de jogos, queremos continuar a ganhar, quebrando esta série de dois jogos sem vencer em casa. Conseguimos fazer isso fora de casa e agora temos pela frente um adversário difícil de passar, sabendo que hoje em dia, sem os adeptos, pode acontecer sempre alguma coisa. Mas nós queremos ganhar e consolidar em termos de resultados".

Mês com liga, Taça de Portugal e Taça da Liga: "Trabalhando em cima de pontos e vitória dá mais confiança à equipa. Acredito que isso vai acontecer, pelo que poderemos dar boas respostas nas outras competições. Somos ambiciosos e temos responsabilidades em todas as provas, indo o mais longe possível. No campeonato há que ganhar o próximo jogo e fazer uma boa exibição, consolidando a nossa posição com pontos".

O Portimonense: "A tabela classificativa demonstra um grande equilíbrio entre as equipas. Estão todas muito perto umas das outras. O Portimonense, depois de ter vencido em casa, juntou-se às equipas que têm sete ou oito pontos e tem qualidade individual, com jogadores de grande qualidade técnica. Também estão a ganhar confiança, aproximando-se daquilo que pretenderá o seu treinador. Estamos à espera de uma equipa a crescer e que se mostrou muito unida no último jogo, até pela envolvência do falecimento recente do Vítor Oliveira. Acredito que este Portimonense será ainda mais forte do que tem sido. Acredito que se nos apresentarmos muito confiantes em campo retiraremos confiança ao adversário".

A consistência desejada: "Não podemos estar à espera de um acontecimento no jogo, de um golo a nosso favor que permita desbloquear o jogo, ou então de ir atrás o resultado. Temos de ser consistentes do princípio ao fim. E isso consegue-se com resultados positivos e com o trabalho que temos desenvolvido. Já conseguimos fazer coisas muito boas. Falta dar um salto qualitativo, mas isso também depende de conseguirmos uma certa estabilidade na classificação. Os jogadores têm de ser mais pacientes em campo, confiantes e mais consistentes. Isso vai acabar por acontecer pela qualidade dos nossos jogadores e pelo trabalho da equipa. A nível exibicional, queremos elevar os nossos níveis e a equipa tem valor para isso. Acabará por jogar com maior solidez".