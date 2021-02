João Henriques: "Não temos um limite máximo"

Treinador do Vitória foi confrontado com a possibilidade de lutar pelo terceiro lugar e respondeu: "Nunca estamos satisfeitos com o lugar em que estamos".

João Henriques fez esta sexta-feira a antevisão da receção, sábado, ao Rio Ave. O treinador do Vitória de Guimarães apresentou um discurso ambicioso.

"O Vitória entra em todos os jogos para ganhar. É lógico que queremos os três pontos em qualquer campo, foi isso que fizemos anteriormente e vamos fazer neste jogo contra um adversário que dispensa apresentações pelo que fez na época passada e nas anteriores. O Rio Ave tem jogadores de qualidade, tem um novo treinador que é conhecedor do clube por dentro e está a tentar regressar à normalidade relativamente aos últimos anos. Estamos confiantes, vimos de cinco jogos consecutivos sem perder, estamos numa boa sequência. Contra o Rio Ave queremos já voltar a vencer e a dar consistência ao nosso trajeto".

Este é o primeiro jogo em casa na segunda volta. O que promete à massa associativa?

"Queremos dar seguimento ao que fizemos nos últimos jogos em casa. A falta de adeptos é evidente, para nós é uma mais valia poder contar com os adeptos, que nos apoiam em todo o lado. É uma grande perda não ter os adeptos connosco. Em casa, queremos continuar a ser muito fortes, somar vitórias para continuar a consolidar a nossa posição na classificação".

Com o quinto lugar como meta mínima, qual o objetivo máximo? Acredita que é possível terminar o campeonato em terceiro lugar?

"O nosso objetivo é tentar ganhar todos os jogos, entrar de forma competitiva para ultrapassar adversários. Só no final é que podemos saber qual o lugar em que vamos ficar. Nunca vamos ficar satisfeitos com o lugar em que estamos. Enquanto houver equipas à nossa frente, vamos tentar alcançá-las. Mas, só podemos olhar para os nossos jogos. Na segunda volta, queremos tentar melhorar o que fizemos na primeira. Somos todos muito ambiciosos, mas não é uma ambição desmedida, é uma ambição realista, com os pés no chão. Não temos um limite máximo, não há limites máximos, vamos querer sempre mais a cada semana".