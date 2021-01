João Henriques: "Mercado? Temos o Esteves e o Amaro, são os nossos primeiros reforços"

Antes do encontro com o Farense, o treinador do V. Guimarães garantiu que o clube não está "obcecado com o mercado".

O Vitória de Guimarães recebe este sábado o Farense e João Henriques, na antevisão do jogo com os algarvios, abordou o facto de o registo da sua equipa em casa não ser bom: tem duas vitórias e quatro derrotas, a primeira das quais, com o Belenenses, ainda sob a orientação de Tiago Mendes, e as outras três com Braga, Sporting e FC Porto, já sob o comando de João Henriques.

"Jogos fora e em casa para mim é igual", afirmou o treinador do Vitória de Guimarães. "Nesta altura, mais igual é, sem o público, que e é muito importante e para nós, Vitória, é extremamente importante. Em casa e fora acompanha-nos sempre, nomeadamente em casa o ambiente que é criado é ótimo para o rendimento da equipa. Não havendo público, para nós em casa ou fora é igual. Temos é que olhar para o calendário e perceber os jogos que não vencemos em casa. É claro que todos os jogos valem três pontos, encaramos todas as equipas da mesma forma, mas naturalmente o grau de dificuldade dos adversários é diferente e os jogos em casa que perdemos e que não conseguimos pontuar foram com equipas que estão à nossa frente [Braga, Sporting e FC Porto]."

Ponto de viragem nos jogos em casa

"Este é o primeiro jogo do ano de 2021 que vamos fazer em casa, é importante dizermos que aqui em casa os pontos têm que ficar cá, independentemente do adversário, pode ser um ponto de viragem para o que fizemos até agora nos jogos em casa. O grupo está consciente que entramos numa fase importante, estamos a terminar a primeira volta do campeonato, com uma série de jogos até ao final de janeiro em que queremos fazer muitos pontos e fazendo muitos pontos significa que na tabela classificativa consolidemos o que pretendemos".

"Mais equilibrados e voltar a não sofrer"

"Este adversário estava injustamente na cauda da tabela classificativa pelas exibições que vinha a fazer. Não estava a ser tão forte nos resultados, como nas exibições. Neste momento, está a conseguir resultados e a manter resultados, vai ser difícil, mas estamos confiantes no que temos vindo a fazer. Estamos preparados para as dificuldades, pretendemos jogar bem, criar situações para finalizar, voltar a ter a nossa a baliza zeros, estamos com um saldo tremendo em termos de golos marcados nos últimos três jogos, não podemos é sofrer os golos que sofremos. Temos que ser mais equilibrados e voltar a não sofrer. Este é um campeonato diferente, temos de nos adaptar a todas as adversidades que impedem que haja estabilidade. Às vezes esquecemo-nos um pouco disso e esta questão tem influência. Nesta altura temos de ser muito estáveis emocionalmente para ultrapassar estes problemas".

12 jogos à frente do Vitória, ainda há muito para corrigir?

"Para corrigir temos sempre. Mesmo nos jogos bem conseguidos temos coisas a melhorar, vamos estar em constante crescimento. Já fizemos coisas muito boas e outras menos boas, mas as muito boas foram em maior número. Quando cheguei tivemos alguma intermitência, quando vencíamos havia a sensação de que algumas coisas não corriam bem. Agora, estamos numa fase de crescimento, com a equipa mais segura, a finalizar mais vezes. Nos últimos três jogos marcámos oito golos, o que é extraordinário. Os erros têm vindo a diminuir, nos últimos dois jogos foram pontuais, mas fatais para nós. Queremos continuar a potenciar os jogadores e o crescimento da equipa. Temos os nossos objetivos bem definidos. Na lógica da adversidade como é a covid-19, que nos obriga a ter de mudar jogadores de uma hora para a oura, temos de continuar a evoluir. Há qualidade no plantel, podemos trocar jogadores, mas quando estamos a trabalhar há vários dias com certos jogadores, ter de ficar sem vários na véspera é difícil. Estamos preparados para continuar a driblar as adversidades. A qualidade de jogo tem vindo a melhorar".

"Não estamos obcecados com o mercado", garante o treinador

"Entrei depois de fechar o mercado, que já está aberto dois meses depois. Estamos preparados para as portas abrirem para os dois lados, para entradas e saídas. Estamos satisfeitos com o que temos, olhamos para o mercado, mas não estamos obcecados com isso porque estamos satisfeitos com o que temos em casa. Os ajustes, a acontecerem têm que ser cirúrgicos. Não chegará ninguém para fazer número, temos cá muitos jogadores, desde os sub-23, da equipa B à equipa A. Temos cá o Esteves e o Amaro, que estão muito perto de ser apenas jogadores da equipa A. Esses são os nossos primeiros reforços. Se acontecer um negócio para o Vitória, se alguém alguém sair, temos de estar preparados para ter soluções para não diminuir a nossa competitividade".