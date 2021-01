João Henriques lembra extremos do plantel: "Quem não os queria ter?"

Declarações do treinador do Vitória de Guimarães, durante a conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente ao Famalicão, deste domingo.

Defrontar o Famalicão: "Vamos jogar perante uma equipa que tem qualidade, que tem demonstrado, principalmente com esta ligeira mutação fruto das aquisições, que tem trazido mais qualidade. João Pedro Sousa é um treinador que já mostrou o seu valor e trabalho. Este ano, apenas os resultados não têm sido tão bons porque as ideias de jogo e dinâmicas são muito claras. Há muita competência em Famalicão. Espero um Famalicão mais tranquilo e seguro, depois da vitória, do que são as suas ideias e isso vai fazer com que seja uma equipa mais perigosa."

As condições climatéricas podem prejudicar as equipas?: "Amanhã veremos como estão as condições. Teremos de ser muito competentes, para ultrapassar um adversário de valor. Há muito equilíbrio no campeonato, é um chavão que tenho usado."

Estupiñán, cuja escolha tem dedo do treinador que o foi buscar à equipa B, já é o matador da equipa?: "Vou fazer uma coisa que não costumo fazer e puxar dos galões: os dedos que lá estão são todos meus. A equipa tem crescido no seu todo o que faz com que as individualidades sejam potenciadas. O Ricardo fez o jogo que fez porque a equipa sustenta as qualidades individuais do Ricardo. O Óscar tem feito golos porque tem atrás dele alguém que lhe faz chegar a bola para ele fazer o golo. A vantagem de ter várias individualidades que, naturalmente, com o crescimento da equipa vão ser mais potenciadas. O trabalho principal do treinador é fazer com que o coletivo cresça."

Quaresma: "A qualidade do Ricardo é inquestionável, a única surpresa é que com a idade ainda apresenta qualidade. Lameiras, Rochinha Edwards, Quaresma...? Quem é que não os queria ter nos corredores neste campeonato?"

Meio-campo: "No início havia a sensação que o nosso meio campo não funcionava, está a funcionar e tem jogadores no banco que também estão prontos para o fazer funcionar."

Regressos após lesão: "Temos o Wakaso de volta, podia estar a falar das várias coletividades que naturalmente só aparecem quando o coletivo está bem. Há uns tempos atrás não havia ninguém, agora já estão todos cá. Estão todos a aparecer e vão aparecer cada vez mais. Somos um grupo cada vez mais forte."