João Henriques lamenta morte de Maradona: "Talento inigualável"

As imagens das homenagens a Diego Maradona na Argentina

Redação com Lusa

Maradona, considerado um dos melhores futebolistas da história, morreu, na quarta-feira, aos 60 anos.

O treinador do Vitória de Guimarães, João Henriques, afirmou esta quinta-feira que o argentino Diego Maradona, que morreu na quarta-feira, aos 60 anos, foi um "talento inigualável" e um dos "melhores, senão o melhor" futebolista de sempre.

"[Foi] único. Tinha um talento inigualável. É uma perda, infelizmente prematura, para o mundo do futebol. Foi um dia triste [o da sua morte], mas fica eterno, como um dos melhores jogadores de sempre, senão o melhor", disse o técnico, de 47 anos, na antevisão ao jogo com o Tondela, da oitava jornada da I Liga, agendado para as 21h00 de sexta-feira.

Maradona, considerado um dos melhores futebolistas da história, morreu, na quarta-feira, na sua residência, na Argentina, aos 60 anos, anunciou o seu agente e amigo Matías Morla.

Para o timoneiro vimaranense, Maradona "influenciou toda uma geração do futebol mundial" e distinguia-se em campo, porque se "divertia com a bola e passava essa mensagem para as pessoas que o viam".

A sua carreira de futebolista, de 1976 a 1997, ficou marcada pela conquista, pela Argentina, do Mundial de 1986, no México, e os dois títulos italianos e a Taça UEFA vencidos ao serviço dos italianos do Nápoles.

O Presidente argentino, Alberto Fernández, decretou três dias de luto nacional pela morte de Maradona.