João Henriques: "Ineficácia e incompetência"

Treinador do V. Guimarães diz que a equipa "fez tudo" na segunda parte para dar a volta aos acontecimentos, mas faltou acertar na finalização.

João Henriques defendeu que faltou eficácia e não teve problemas em admitir que a sua equipa não foi competente nos lances capitais do dérbi em que perdeu com o Braga por 3-0.

"Falhou a eficácia e foi o que ditou este jogo. Incompetência da nossa parte nesses momentos do jogo ao permitirmos que o adversário fizesse três golos em quatro remates enquadrados. Estatisticamente estivemos por cima, mas não serve de nada. Estamos tristes, é um jogo importante, é um dérbi, queríamos vir aqui ganhar, e deixar a nossa marca. Não conseguimos por ineficácia. Controlámos em determinados momentos, estivemos por cima em muitos momentos, não fomos competentes no momento da finalização, tivemos mais remates, mais posse, mas isso não ganha jogos. Já estamos concentrados no jogo com o Gil Vicente, o adversário aproveitou os erros, foi mais competente do que nós e o resultado é demasiado pesado para o que aconteceu".

Golo muito cedo

"Permitimos um golo aos 5 minutos, mais do que avisados de que aqui os lançamentos são repostos muito rapidamente e nem sempre no local onde a bola saiu, mas isso é futebol. Temos que estar atentos, não fomos atentos e esse golo condicionou muito o que a equipa vinha fazer, mesmo assim a equipa tentou, trabalhou, tentou dar a volta aos acontecimentos. Fizemos tudo o que podíamos fazer, mas não conseguimos reduzir, arriscámos na segunda parte, os jogadores tentaram, mas não fomos eficazes, e o Braga na transição poderia surpreender e a eficácia ditou que o resultado não fosse o que desejávamos".

Objetivo europeu

"Faltam 12 jogos e vamos tentar vencer jogo a jogo. Vamos fazer tudo para ultrapassar quem está à nossa frente, que neste caso é o Paços de Ferreira".