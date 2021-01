João Henriques: "Gostamos de surpreender o adversário"

Declarações de João Henriques, treinador do V. Guimarães, após a vitória por 1-0 no terreno do Famalicão.

Análise ao jogo: "Estou muito satisfeito, porque foi uma grande vitória da equipa. Com um espírito vitoriano à séria, porque sabíamos que o terreno ia estar difícil, para ambas as equipas, sabíamos que ia ser pesado com o passar dos minutos, perante um jogo em tão curto espaço de tempo - um segundo jogo - portanto fomos pragmáticos, objetivos. Fomos a equipa que teve as melhores oportunidades de golo, fomos aquela que concretizou uma e podíamos ter concretizado mais. Vencemos, aqui, merecidamente, continuamos o nosso trajeto. Continuamos a fazer aquilo que não é fácil fazer: estamos a chegar perto do fim da primeira volta, fora de casa não temos qualquer tipo de derrota. Temos várias vitórias boas, esta é mais uma no nosso trajeto, estamos exatamente como estávamos antes desta vitória e da anterior, sabemos para onde vamos, para onde queremos ir, sabemos que temos esta equipa a crescer de jogo para jogo. Hoje foi com um espírito tremendo que conseguimos ultrapassar um adversário difícil. Era o objetivo que tínhamos para hoje, era ganhar, conquistar os 3 pontos, levar os 3 pontos para Guimarães e continuar o nosso trajeto. Juntarmo-nos ao grupo da frente, como queremos. O objetivo é olharmos para aqueles que estão à nossa frente, temos um jogo a menos que os outros e vamos tentar ultrapassar quem estiver à nossa frente e assim sucessivamente até ao final."

Menos golos sofridos fora de portas: "Independentemente de jogar fora ou em casa, temos de ser uma equipa competitiva. Repare que os jogos que nós perdemos foram os jogos com as equipas que estão à nossa frente. Nesta altura de pandemia, sem público, a questão de jogar em casa ou fora torna-se um pouco irrelevante. Obviamente que em casa temos as nossas referências, é o nosso estádio, mas vai pôr em pé de igualdade todas as equipas e nós somos superiores aos restantes fora de casa, mas em casa não conseguimos fazê-lo com as equipas que estão à nossa frente. Retomámos o caminho das vitórias em 2021, aqui e na anterior com o Nacional, queremos já no próximo domingo ultrapassar mais um difícil adversário."

Alteração no onze, Rochinha por Edwards: "Gostamos de surpreender o adversário. Se no anterior jogo o nosso volume foi mais acentuado pelo lado direito, pelo Ricardo, hoje, com um terreno mais pesado, não era o terreno indicado para o Marcus, necessita que o terreno esteja com outras condições. Essa é uma das motivações porque alteramos, a outra foi dar mais soluções para entrar na estrutura defensiva do adversário. Foi isso que nós criámos. Tentar surpreender, não estar só pelo lado direito, ou mais pelo lado direito, criar mais surpresa pelo lado esquerdo para tentar libertar mais o Ricardo no corredor contrário. O terreno dificultou, nós conseguimos a espaços criar as oportunidades. Recordo que na segunda parte o Ricardo podia ter feito mais um golo de trivela como ele tanto gosta. Da mesma forma recuperámos a bola de um lado, a bola passou por vários jogadores até chegar ao Ricardo para finalizar. Temos várias soluções, não estamos condicionados. Hoje marcámos um golo pelo André Almeida, que já precisava de marcar para continuar esta fase de crescimento. Faltava-lhe o golo. Vencemos, vencemos bem. Temos equipa, temos Vitória e podem contar connosco já na próxima jornada."